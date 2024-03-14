الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية الصيني يزور أستراليا الأسبوع المقبل
أخبار دولية
2024-03-14 | 03:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية الصيني يزور أستراليا الأسبوع المقبل
يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي أستراليا الأسبوع المقبل، على ما أعلنت بكين وكانبيرا الخميس، في وقت يُرجّح أن ترفع الصين الرسوم الجمركية العقابية المفروضة على النبيذ الأسترالي.
وتأتي هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية صيني لأستراليا منذ 2017 في سياق من التهدئة للعلاقات التجارية بين بكين وكانبيرا.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الخميس لصحافيين "أعتقد أن زيارة وانغ يي ستكون أمرًا جيدًا"، مشيرًا إلى "جهود ملحوظة" في مجال رفع القيود التجارية.
أخبار دولية
الخارجية
الصيني
أستراليا
الأسبوع
المقبل
التالي
تايوان والصين تجريان مهمة بحث مشتركة للعثور على صيادَين بعد انقلاب قارب
دلتا إيرلاينز ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-08
نائب وزيرة الخزانة الأميركية سيزور جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل
أخبار دولية
2024-03-08
نائب وزيرة الخزانة الأميركية سيزور جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل
0
صحف اليوم
2024-02-02
وزير خارجية فرنسا الجديد سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية (الجمهورية)
صحف اليوم
2024-02-02
وزير خارجية فرنسا الجديد سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية (الجمهورية)
0
آخر الأخبار
2024-01-31
مسؤول أميركي: وزير الخارجية الأميركي سيزور الشرق الأوسط في الأيام المقبلة في خامس زيارة للمنطقة منذ 7 تشرين الاول
آخر الأخبار
2024-01-31
مسؤول أميركي: وزير الخارجية الأميركي سيزور الشرق الأوسط في الأيام المقبلة في خامس زيارة للمنطقة منذ 7 تشرين الاول
0
آخر الأخبار
2024-01-18
وزير الخارجية الروسي: سأعرض على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل مقترحات حول جهود جماعية لحل أزمة الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2024-01-18
وزير الخارجية الروسي: سأعرض على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل مقترحات حول جهود جماعية لحل أزمة الشرق الأوسط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:47
قتلى في هجوم بالمتفجرات على موقع عسكري غرب باكستان
أخبار دولية
05:47
قتلى في هجوم بالمتفجرات على موقع عسكري غرب باكستان
0
أخبار دولية
04:00
قتيلان في ضربات استهدفت منطقة بيلغورود الروسية عند الحدود مع أوكرانيا
أخبار دولية
04:00
قتيلان في ضربات استهدفت منطقة بيلغورود الروسية عند الحدود مع أوكرانيا
0
أخبار دولية
03:38
حماس تندّد بتعيين رئيس وزراء جديد وفتح تتّهمها بـ"التسبّب بإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة"
أخبار دولية
03:38
حماس تندّد بتعيين رئيس وزراء جديد وفتح تتّهمها بـ"التسبّب بإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة"
0
أخبار دولية
03:33
بايدن يشيد بخطاب تشاك شومر الداعي لإجراء انتخابات في إسرائيل
أخبار دولية
03:33
بايدن يشيد بخطاب تشاك شومر الداعي لإجراء انتخابات في إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:35
ديما قندلفت تشوّق الجمهور لأحداث العربجي وتسأل "وين عبدو؟"... فكيف علّق باسم ياخور؟
فنّ
06:35
ديما قندلفت تشوّق الجمهور لأحداث العربجي وتسأل "وين عبدو؟"... فكيف علّق باسم ياخور؟
0
أخبار لبنان
2023-07-26
بلال عبد الله للـ LBCI: حتى الان لا ارادة للحوار
أخبار لبنان
2023-07-26
بلال عبد الله للـ LBCI: حتى الان لا ارادة للحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-03
طلاب الجنوب يعانون... أونلاين وانترنت سيئ ودرس على صوت القذائف والطائرات
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-03
طلاب الجنوب يعانون... أونلاين وانترنت سيئ ودرس على صوت القذائف والطائرات
0
خبر عاجل
09:43
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو وافق على خطط عملية رفح والجيش يستعد لإجلاء السكان
خبر عاجل
09:43
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو وافق على خطط عملية رفح والجيش يستعد لإجلاء السكان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
مباريات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:37
مباريات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الإنتخابات الرئاسية الروسية بدأت… من ينافس بوتين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الإنتخابات الرئاسية الروسية بدأت… من ينافس بوتين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
العباءة... ثوب تقليدي يتجدد
تقارير نشرة الاخبار
14:30
العباءة... ثوب تقليدي يتجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
ياسمينا زيتون تواصل رحلتها إلى جزيرة موريشيس بالإضاءة على ضرورة إعتماد أنظمة تحمي البيئة
تقارير نشرة الاخبار
14:25
ياسمينا زيتون تواصل رحلتها إلى جزيرة موريشيس بالإضاءة على ضرورة إعتماد أنظمة تحمي البيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الطيور خُلقت لتطير وليس لتقتلوها!
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الطيور خُلقت لتطير وليس لتقتلوها!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
الحزب يطمئن طهران... "المعركة معركتنا"
تقارير نشرة الاخبار
14:11
الحزب يطمئن طهران... "المعركة معركتنا"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
مفاوضات الأسرى ومعركة رفح يسيران جنباً إلى جنب
تقارير نشرة الاخبار
14:09
مفاوضات الأسرى ومعركة رفح يسيران جنباً إلى جنب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
من قبرص إلى غزة... سفينة المساعدات وصلت
تقارير نشرة الاخبار
14:07
من قبرص إلى غزة... سفينة المساعدات وصلت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
لبنان في رده على المقترح الفرنسي: تطبيق 1701 أولاً... وردٌ آخر على الخارجية السورية بشأن الأبراج
تقارير نشرة الاخبار
14:06
لبنان في رده على المقترح الفرنسي: تطبيق 1701 أولاً... وردٌ آخر على الخارجية السورية بشأن الأبراج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
2024-03-15
بقلبٍ مفطور... ديما الجندي تودّع "مؤنسها وحبيب حكاياتها"
فنّ
2024-03-15
بقلبٍ مفطور... ديما الجندي تودّع "مؤنسها وحبيب حكاياتها"
2
منوعات
08:15
امرأة تسمح لزوجها بلقاء النساء حتى أثناء حملها... وهذا ما تقوم به في المقابل!
منوعات
08:15
امرأة تسمح لزوجها بلقاء النساء حتى أثناء حملها... وهذا ما تقوم به في المقابل!
3
خبر عاجل
09:43
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو وافق على خطط عملية رفح والجيش يستعد لإجلاء السكان
خبر عاجل
09:43
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو وافق على خطط عملية رفح والجيش يستعد لإجلاء السكان
4
منوعات
17:00
مقدمة برامج صدمت الجميع... استدارت فجأةً لإظهار مؤخرتها "الجديدة" على الهواء (فيديو)
منوعات
17:00
مقدمة برامج صدمت الجميع... استدارت فجأةً لإظهار مؤخرتها "الجديدة" على الهواء (فيديو)
5
منوعات
16:50
شابة تُفجّر مفاجأة قبل أشهر من زفافها: "أقمت علاقة حميمة مع والد خطيبي"!
منوعات
16:50
شابة تُفجّر مفاجأة قبل أشهر من زفافها: "أقمت علاقة حميمة مع والد خطيبي"!
6
منوعات
13:48
عارضة "بيكيني" تعترف... اعتدت جنسياً على مراهق لأكثر من عام!
منوعات
13:48
عارضة "بيكيني" تعترف... اعتدت جنسياً على مراهق لأكثر من عام!
7
فنّ
06:55
وصية فيفي عبده تصدم الجمهور... لن تصدقوا ماذا طلبت من عائلتها في حال وفاتها
فنّ
06:55
وصية فيفي عبده تصدم الجمهور... لن تصدقوا ماذا طلبت من عائلتها في حال وفاتها
8
منوعات
11:37
مسابقة جديدة وجوائز مع الـLBCI خلال شهر رمضان: "العب واربح 1500$"
منوعات
11:37
مسابقة جديدة وجوائز مع الـLBCI خلال شهر رمضان: "العب واربح 1500$"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More