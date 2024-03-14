وزير الخارجية الصيني يزور أستراليا الأسبوع المقبل

يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي أستراليا الأسبوع المقبل، على ما أعلنت بكين وكانبيرا الخميس، في وقت يُرجّح أن ترفع الصين الرسوم الجمركية العقابية المفروضة على النبيذ الأسترالي.



وتأتي هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية صيني لأستراليا منذ 2017 في سياق من التهدئة للعلاقات التجارية بين بكين وكانبيرا.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الخميس لصحافيين "أعتقد أن زيارة وانغ يي ستكون أمرًا جيدًا"، مشيرًا إلى "جهود ملحوظة" في مجال رفع القيود التجارية.

