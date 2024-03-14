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تايوان والصين تجريان مهمة بحث مشتركة للعثور على صيادَين بعد انقلاب قارب
أخبار دولية
2024-03-14 | 04:31
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تايوان والصين تجريان مهمة بحث مشتركة للعثور على صيادَين بعد انقلاب قارب
تجري تايوان والصين مهمة بحث مشتركة للعثور على اثنين من أفراد طاقم قارب صيد صيني انقلب الخميس قبالة جزيرة تايوانية ما أسفر عن مقتل شخصين، حسبما أفاد خفر السواحل التايوانيون.
ونشر خفر سواحل تايوان أربع سفن دورية بعد أن تبلّغوا عند قرابة السادسة من صباح الخميس (22,00 ت غ الأربعاء) بغرق قارب على متنه ستة أشخاص قبالة جزيرة دونغدينغ التايوانية الواقعة جنوب غرب جزيرة كينمن.
من جهتها، حشدت بكين ستة قوارب إنقاذ للعثور على الصيادَين المفقودَين.
وقال خفر سواحل تايوان في بيان "بفضل الجهود المشتركة لوحدات البحث من الجانبين وحامية دونغدينغ"، تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم بينما لقي اثنان آخران حتفهما.
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