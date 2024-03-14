بوتين يدعو الروس إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية في "فترة صعبة"

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الروس إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة من 15 حتى 17 آذار للتعبير عن وطنيتهم في "فترة صعبة" يمرّ بها البلد.



وقال بوتين في مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي الرسي عشية بدء التصويت "تعلمون أن بلدنا يمرّ بفترة صعبة وأن هناك تحديات معقدة نواجهها على جميع المستويات تقريبًا".



وأضاف "بهدف الاستمرار في الاستجابة لهذه التحديات بشرف وتحدي الصعوبات بنجاح، علينا أن نبقى متحدين وواثقين بأنفسنا". وتابع "دعوني أكون صريحًا: إن المشاركة في الانتخابات اليوم هي تعبير عن المشاعر الوطنية".



وأشاد الرئيس الروسي بأن الاقتراع سيجري كذلك في أربع مناطق سيطرت عليها العام الماضي في أوكرانيا بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو ضمها في العام 2014.