ستولتنبرغ: دول الناتو لا تزود أوكرانيا بما يكفي من الذخيرة

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ ينس ستولتنبرغ من أنّ دول الناتو لا تقوم بتزويد أوكرانيا بما يكفي من الذخيرة.



ورأى أنّ ذلك ما أتاح للقوات الروسية من تحقيق مكاسب ميدانية، في الآونة الأخيرة.



وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافيّ إنّ الأوكرانيين لا تنفد منهم الشجاعة، تنفد منهم الذخيرة.