الكرملين: تصريحات بوتين عن الأسلحة النووية لا تشكل تهديدًا باستخدامها

أوضح الكرملين أنّ التصريحات، التي أدلى بها الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين عن الأسلحة النووية لا تشكل تهديدًا باستخدامها.



وعرض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين إمكان أن تزور الوكالة موسكو في وقت لاحق من هذا العام، لبحث التعاون بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل عام وكذلك المشاريع في مختلف البلدان ومن ضمنها البرنامج النوويّ الإيرانيّ واوكرانيا.