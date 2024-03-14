الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

معارك جارية في منطقة كورسك الروسية بين قوات موسكو ووحدات موالية لأوكرانيا

أخبار دولية
2024-03-14 | 07:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
معارك جارية في منطقة كورسك الروسية بين قوات موسكو ووحدات موالية لأوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
معارك جارية في منطقة كورسك الروسية بين قوات موسكو ووحدات موالية لأوكرانيا

تجري معارك في منطقة كورسك بين قوات موسكو ووحدات موالية لكييف.

,تسببت موجة هجمات جديدة بمسيرّات منطقة بيلغورود المجاورة بمقتل شخصين على الأقلّ، حسب السلطات الروسية.
     
وتزايدت التوغلات المسلحة والغارات الجوية في الأيام الأخيرة في مناطق روسية حدودية مع أوكرانيا.

وتأتي في وقت يستعد الروس للإدلاء بأصواتهم من الجمعة حتى الأحد في إطار انتخابات رئاسية يُرجح أن يفوز فيها فلاديمير بوتين.
     
وأعلن الحرس الوطنيّ الروسيّ أنّه منخرط في صد هجوم مجموعات إلهاء معادية قرب قرية تيوتكينو في منطقة كورسك.
     
وسبق أن نفذت وحدات آتية من أوكرانيا ومؤلفة من روس معادين للكرملين، هجمات على هذه القرية الحدودية الثلاثاء. وأكّدت موسكو أنها صدّتهم وأنها قضت على المهاجمين.
     
وقال حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت إن المقاتلين الروس الموالين لكييف "لا يتخلّون عن محاولاتهم لاختراق أراضينا قرب قرية تيوتكينو".

آخر الأخبار

أخبار دولية

جارية

منطقة

كورسك

الروسية

موسكو

ووحدات

موالية

لأوكرانيا

الكرملين: تصريحات بوتين عن الأسلحة النووية لا تشكل تهديدًا باستخدامها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-12

قتيل و10 جرحى في توغل مسلح لمقاتلين روس موالين لأوكرانيا في منطقة بيلغورود الروسية

LBCI
أخبار دولية
2024-02-15

طائرة مسيرة أوكرانية تضرب مستودعا للنفط بمنطقة كورسك الروسية

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-13

هيئة الطوارئ الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف مبنى تابعا لجهاز الأمن الفيدرالي في بيلغورود بطائرة مسيرة

LBCI
أخبار دولية
2024-03-12

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة عسكرية على متنها 15 شخصًا في منطقة إيفانوفو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:53

الكرملين: تصريحات بوتين عن الأسلحة النووية لا تشكل تهديدًا باستخدامها

LBCI
أخبار دولية
07:47

ستولتنبرغ: دول الناتو لا تزود أوكرانيا بما يكفي من الذخيرة

LBCI
أخبار دولية
07:46

الصين: أميركا تتبع "منطق قطّاع الطرق" في مشروع قانونها بشأن "تيك توك"

LBCI
أخبار دولية
05:27

بوتين يدعو الروس إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية في "فترة صعبة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-03-04

هادي حبيش: سنذهب الى جلسة لانتخاب رئيس بأكثر من ثلثي أعضاء المجلس في هذه الحالة

LBCI
آخر الأخبار
04:09

النائب مروان حماده للـLBCI: يوم 14 آذار رد فعل حقيقيّ على اغتيال شخصية رمزت آنذاك

LBCI
اقتصاد
10:07

سلام أحال 50 محضر ضبط إلى القضاء... وطالب بإنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين

LBCI
منوعات
2024-03-13

بـ"البودوق" وأجواء الفرح والصلاة... إندونيسيا تستقبل شهر رمضان المبارك على طريقتها وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:53

الكرملين: تصريحات بوتين عن الأسلحة النووية لا تشكل تهديدًا باستخدامها

LBCI
أخبار دولية
07:46

الصين: أميركا تتبع "منطق قطّاع الطرق" في مشروع قانونها بشأن "تيك توك"

LBCI
أخبار لبنان
07:38

مؤتمر "1701 والاستراتيجية الدفاعية الوطنية" في جامعة الحكمة..

LBCI
أخبار سياسية
07:37

مخزومي: "كتلة الاعتدال " تحاول كسر الجمود الرئاسيّ .. وأصبحنا مُلزمين بالخيار الثالث

LBCI
أخبار دولية
05:27

بوتين يدعو الروس إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية في "فترة صعبة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

هل مواجهة انعكاسات التغيير المناخي على لبنان واللبنانيين ممكنة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

رمضان يضيء شوارع طرابلس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

بوتين يهدد بالنووي

LBCI
رياضة
14:50

برشلونة يحجز بطاقة في الربع النهائي لدوري الابطال... والهلال برقم قياسي جديد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:22

رياض سلامة بعد توجيه اتهامات إلى ابن شقيقه: الاستجواب حصل منذ 3 اسابيع...والاتهامات "انباء زائفة"

LBCI
أخبار لبنان
12:41

مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية

LBCI
فنّ
13:50

بعد انتشار شائعات حول وفاتها... الليدي مادونا تنعى والدتها عبر إنستغرام (صورة)

LBCI
منوعات
12:11

ما طلبته منه صدمه... رجل يروي السبب خلف انزعاج جارته منه!

LBCI
خبر عاجل
06:08

معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس الجمهورية السابق ميشال عون صباح الثلاثاء على أن تزور معراب في اليوم نفسه وأعضاء حزبي الاشتراكيّ والكتائب مساء

LBCI
منوعات
11:12

في أكثر الدول عنفاً بالعالم... مقتل ثلاثة رهبان أقباط طعناً داخل الكنيسة وهذا ما حصل بالرابع!

LBCI
منوعات
11:28

أجبر النساء على تصوير أفلام إباحية... أوروبا تُحاكم المؤثر الذكوري أندرو تيت بهذه التهم (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

البقاع مقابل الجولان... ماذا عن بنك الاهداف الاسرائيلي وكيف ستعاطى حزب الله معه؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More