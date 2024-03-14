معارك جارية في منطقة كورسك الروسية بين قوات موسكو ووحدات موالية لأوكرانيا

تجري معارك في منطقة كورسك بين قوات موسكو ووحدات موالية لكييف.



,تسببت موجة هجمات جديدة بمسيرّات منطقة بيلغورود المجاورة بمقتل شخصين على الأقلّ، حسب السلطات الروسية.



وتزايدت التوغلات المسلحة والغارات الجوية في الأيام الأخيرة في مناطق روسية حدودية مع أوكرانيا.



وتأتي في وقت يستعد الروس للإدلاء بأصواتهم من الجمعة حتى الأحد في إطار انتخابات رئاسية يُرجح أن يفوز فيها فلاديمير بوتين.



وأعلن الحرس الوطنيّ الروسيّ أنّه منخرط في صد هجوم مجموعات إلهاء معادية قرب قرية تيوتكينو في منطقة كورسك.



وسبق أن نفذت وحدات آتية من أوكرانيا ومؤلفة من روس معادين للكرملين، هجمات على هذه القرية الحدودية الثلاثاء. وأكّدت موسكو أنها صدّتهم وأنها قضت على المهاجمين.



وقال حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت إن المقاتلين الروس الموالين لكييف "لا يتخلّون عن محاولاتهم لاختراق أراضينا قرب قرية تيوتكينو".