حاكم منطقة سامارا الروسية: مسيرات أوكرانية هاجمت مصفاتي نفط

اعلن حاكم منطقة سامارا الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاتي نفط تابعتين لشركة روسنفت في المنطقة دون التسبب في وقوع إصابات، مضيفا أن النيران اشتعلت في منشأة واحدة.



وقال الحاكم دميتري أزاروف في بيان نشر على تطبيق تيليجرام للرسائل إن النيران اشتعلت في مصفاة سيزران بمنطقة نهر الفولجا، لكن تم إحباط هجوم على مصفاة نوفوكوبيشيف. وأضاف أنه تم إجلاء العاملين في المصفاتين، ولم تقع إصابات.