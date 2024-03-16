مايك بنس: ليس من المستغرب أنني لن أؤيد ترامب هذا العام

أعلن مايك بنس، الذي شغل منصب نائب الرئيس دونالد ترامب لمدة أربع سنوات، أمس الجمعة إنه لن يؤيد رئيسه السابق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني.



وقال بنس، الذي أنهى حملته الرئاسية لعام 2024 وسط أرقام استطلاعات الرأي غير المبشرة، لقناة فوكس نيوز "ليس من المستغرب أنني لن أؤيد دونالد ترامب هذا العام".