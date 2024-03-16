البحرية الهندية تعترض قراصنة صوماليين

افادت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين بالبحرية الهندية، إن البحرية منعت قراصنة صوماليين من استخدام سفينة الشحن روين في أعمال قرصنة.



وذكر التقرير أن سفينة حربية تابعة للبحرية اعترضت طريق سفينة شحن ضخمة ترفع علم مالطا أمس الجمعة وتم التحرك وفقا للقانون الدولي، مضيفا أن السفينة فتحت النار على السفينة الحربية الهندية.



وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن القراصنة الصوماليين الذين استولوا على السفينة روين في كانون الأول ربما استخدموها في الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علم بنغلادش قبالة سواحل الصومال في الأسبوع الماضي.