بايدن يشيد بخطاب تشاك شومر الداعي لإجراء انتخابات في إسرائيل

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بـ"الخطاب الجيّد" الذي ألقاه زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ودعا فيه لإجراء انتخابات في إسرائيل، مؤكدا أنّ كثيراً من الأميركيين قلقون بشأن طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الحرب في غزة.وقال بايدن رداً على سؤال عن تصريحات شومر بعد لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في البيت الأبيض، "لقد ألقى خطاباً جيداً، وأعتقد أنه عبّر عن قلق جدّي لا يشعر به وحده بل أيضاً كثير من الأميركيين".وكشف بايدن للصحافيين في المكتب البيضوي أنّ شومر اتصل بموظفيه ليقول إنه سيدلي بهذه التعليقات، مضيفاً أنه "لن يقدّم تفاصيل بشأن الخطاب".وقال شومر في تصريحاته "كدولة ديموقراطية، لإسرائيل الحق في اختيار قادتها" على حدّ تعبيره. وأضاف أنّ "المهم هو أن يُتاح الخيار للإسرائيليين". ورأى أنه "يجب أن يكون هناك نقاش جديد حول مستقبل إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول".واعتبر شومر أيضًا أنّ الزعيم الإسرائيلي هو واحد من أربع "عقبات رئيسية" أمام السلام إلى جانب حركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والإسرائيليين اليمينيين المتطرفين. واتهم نتانياهو بإحاطة نفسه بالمتطرفين.وخلال لقائه فارادكار، الذي كان قد وجّه انتقادات شديدة لإسرائيل بشأن الحرب في غزة، شدد بايدن على ضرورة وقف إطلاق النار. وقال فارادكار "تعلمون أن وجهة نظري هي أننا بحاجة إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لإدخال الغذاء والدواء وإخراج الرهائن"، فيما أومأ بايدن برأسه وقائلاً "أوافق". وأضاف فارادكار "نحن بحاجة للحديث عن كيفية تحقيق ذلك والتحرك نحو حل الدولتين".ولم يُعلق الرئيس الأميركي عندما سأله صحافيون عن رأيه في اقتراح حماس الجديد بشأن هدنة مدتها ستة أسابيع في غزة ومبادلة عشرات الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين.وردّاً على سؤال عمّا إذا كان بايدن يشاطر شومر رأيه بوجوب إجراء انتخابات في إسرائيل ورحيل نتانياهو، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنّ "الأمر يعود إلى الشعب الإسرائيلي ليقرّر".