الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فتح: من تسبّب في اعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب
أخبار دولية
2024-03-16 | 03:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
فتح: من تسبّب في اعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، لا يحق له املاء الاولويات الوطنية، مؤكدة أن المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية.
واستغربت فتح من حديث حماس عن التفرد والانقسام، وتساءلت هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من تشرين الاول الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948؟ وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات وأن لا هدف لها سوى ان تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجددا للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية، والسؤال إن كانت حماس شاورت أحدا عندما قامت بانقلابها الأسود على الشرعية الوطنية الفلسطينية عام 2007، ورفضت كل المبادرات لانهاء الانقسام.
وأكدت فتح ان من حق الرئيس محمود عباس وبموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني، مؤكدة ان تكليف الرئيس للدكتور محمد مصطفى، يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية، وان الأولويات التي حددها كتاب التكليف هي أولويات الشعب الفلسطيني، وكل عاقل غير مفصول عن شعبه وعن واقع المأساة الرهيبة التي يعيشها شعبنا المتعرض للظلم الكبير في قطاع غزة يدرك ذلك، مؤكدة أن أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة اعمار قطاع غزة وانهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني، وهي وكما تدلل حماس في بيانها اليوم أنها ليست أولوياتها.
واعتبرت فتح ان رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، مسلح بالأجندة الوطنية لا بأجندات زائفة لم تجلب الى الشعب الفلسطيني الا الويلات ولم تحقق له انجازا واحدا. وتساءلت فتح هل تريد حماس أن نعين رئيس وزراء من إيران أو أن تعينه طهران لنا.
وانتقدت فتح تصرفات وممارسات قيادة حماس وسلوكياتها اتجاه حرب الإبادة الجماعية، مشيرة الى انه على ما يبدو ان حياة الرخاء التي تعيشها هذه القيادة في فنادق السبع نجوم قد أعمتها عن الصواب، متسائلة لماذا تعيش معظم قيادة حماس في الخارج، ولماذا هربت وعائلاتها وتركت الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة الوحشية دون أي حماية.
ودعت فتح قيادة حركة حماس إلى وقف سياستها المرتهنة لأجندات خارجية، والعودة الى الصف الوطني من أجل وقف الحرب وإنقاذ شعبنا وقضيتنا من التصفية، ومن أجل إغاثة شعبنا وإعادة إعمار غزة، وصولا إلى الانسحاب الكامل عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
أخبار دولية
تسبّب
اعادة
احتلال
إسرائيل
لقطاع
تحديد
أولويات
الشعب
التالي
كيم يشرف على تدريبات لوحدات مظليين
البحرية الهندية تعترض قراصنة صوماليين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-16
حماس تندّد بتعيين رئيس وزراء جديد وفتح تتّهمها بـ"التسبّب بإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة"
أخبار دولية
2024-03-16
حماس تندّد بتعيين رئيس وزراء جديد وفتح تتّهمها بـ"التسبّب بإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة"
0
آخر الأخبار
2023-12-19
صاروخ إسرائيليّ استهدف منطقة عين علما تحديدًا الأطراف بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب وسيارات الإسعاف هرعت إلى النقطة المستهدفة
آخر الأخبار
2023-12-19
صاروخ إسرائيليّ استهدف منطقة عين علما تحديدًا الأطراف بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب وسيارات الإسعاف هرعت إلى النقطة المستهدفة
0
آخر الأخبار
04:12
وزارة الصحة في غزة: مقتل 31645 فلسطينيا وإصابة 73676 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول
آخر الأخبار
04:12
وزارة الصحة في غزة: مقتل 31645 فلسطينيا وإصابة 73676 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول
0
آخر الأخبار
2024-03-16
خواجة للـ LBCI: نحن ضد الانقسام الفلسطيني ومن دون الوحدة لا يمكن ان ينتصر الشعب الفلسطيني واسرائيل تكره اي حركة مقاومة وتكره فتح كما تكره حماس و7 اكتوبر ردّ على احتلال و"مدروس ومكتّر"
آخر الأخبار
2024-03-16
خواجة للـ LBCI: نحن ضد الانقسام الفلسطيني ومن دون الوحدة لا يمكن ان ينتصر الشعب الفلسطيني واسرائيل تكره اي حركة مقاومة وتكره فتح كما تكره حماس و7 اكتوبر ردّ على احتلال و"مدروس ومكتّر"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:17
رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تواجه مجاعة... ومن المهم التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار
أخبار دولية
12:17
رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تواجه مجاعة... ومن المهم التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
11:11
مسيّرة مفخخة مصدرها أوكرانيا أصابت قاعدة عسكرية في ترانسديسنتريا بمولدافيا
أخبار دولية
11:11
مسيّرة مفخخة مصدرها أوكرانيا أصابت قاعدة عسكرية في ترانسديسنتريا بمولدافيا
0
أخبار دولية
10:59
توقيف شخص ألقى عبوتين حارقتين على السفارة الروسية في مولدافيا
أخبار دولية
10:59
توقيف شخص ألقى عبوتين حارقتين على السفارة الروسية في مولدافيا
0
أخبار دولية
10:14
نتانياهو يندد بدعوة عضو في مجلس الشيوخ الأميركي الى انتخابات في إسرائيل
أخبار دولية
10:14
نتانياهو يندد بدعوة عضو في مجلس الشيوخ الأميركي الى انتخابات في إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:21
تدابير سير من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى - ضهور الشوير اعتباراً من الغد ولمدة 15 يومًا
أخبار لبنان
12:21
تدابير سير من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى - ضهور الشوير اعتباراً من الغد ولمدة 15 يومًا
0
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
0
أخبار دولية
07:29
نتنياهو: حلفاء إسرائيل "ذاكرتهم ضعيفة"
أخبار دولية
07:29
نتنياهو: حلفاء إسرائيل "ذاكرتهم ضعيفة"
0
أخبار دولية
07:02
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن تحقيق النصر من دون الدخول إلى رفح
أخبار دولية
07:02
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن تحقيق النصر من دون الدخول إلى رفح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:58
اليوم الأخير من الانتخابات...هل ستجدد ولاية بوتين؟
أخبار دولية
08:58
اليوم الأخير من الانتخابات...هل ستجدد ولاية بوتين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟
0
أخبار لبنان
07:43
باسيل: ما من تحالف ثابت مع أحد ...واوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا
أخبار لبنان
07:43
باسيل: ما من تحالف ثابت مع أحد ...واوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا
0
أخبار لبنان
06:49
الراعي: لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد
أخبار لبنان
06:49
الراعي: لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
15:01
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
تقارير نشرة الاخبار
15:01
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر
تقارير نشرة الاخبار
14:54
Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر
0
رياضة
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
رياضة
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
0
أخبار لبنان
14:41
ياسمينا زيتون في طريقها الى لبنان ... فماذا تقول للـLBCI في آخر لقاءٍ معها في جزيرة موريشيس؟
أخبار لبنان
14:41
ياسمينا زيتون في طريقها الى لبنان ... فماذا تقول للـLBCI في آخر لقاءٍ معها في جزيرة موريشيس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الإنتخابات الرئاسية الروسية تنطلق غدًا في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الإنتخابات الرئاسية الروسية تنطلق غدًا في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
17:06
ظنّت أنها بحاجة لشرب المزيد من الماء... ولكن ما حصل معها كان مأساويا وحبيبها يرفع الصوت: "فقدت حبّ حياتي"
منوعات
17:06
ظنّت أنها بحاجة لشرب المزيد من الماء... ولكن ما حصل معها كان مأساويا وحبيبها يرفع الصوت: "فقدت حبّ حياتي"
2
منوعات
05:42
والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
منوعات
05:42
والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
3
منوعات
17:20
عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)
منوعات
17:20
عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)
4
أخبار لبنان
05:08
هيئة ادارة السير: زيادة أيام عمل مصلحة تسجيل السيارات ٤ ايام بدلا من ٣
أخبار لبنان
05:08
هيئة ادارة السير: زيادة أيام عمل مصلحة تسجيل السيارات ٤ ايام بدلا من ٣
5
حال الطقس
02:35
لبنان بانتظار منخفض جوي... هل تتساقط الثلوج مجددا؟
حال الطقس
02:35
لبنان بانتظار منخفض جوي... هل تتساقط الثلوج مجددا؟
6
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
7
منوعات
12:55
لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!
منوعات
12:55
لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!
8
صحف اليوم
00:49
هل فعلا كان القائد في "القسام" مروان عيسى في المنطقة المستهدفة اسرائيليا؟ (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:49
هل فعلا كان القائد في "القسام" مروان عيسى في المنطقة المستهدفة اسرائيليا؟ (الشرق الاوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More