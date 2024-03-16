قتيلان في ضربات استهدفت منطقة بيلغورود الروسية عند الحدود مع أوكرانيا

أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في ضربات جديدة السبت استهدفت مدينة بيلغورود الروسية عند الحدود مع أوكرانيا مع اتهام كييف بتكثيف عمليات القصف تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في روسيا.



وقال حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه فياتيسلاف غلادكوف عبر تلغرام "قتل شخصان هما رجل وأمرأة" مشيرا إلى إسقاط ثمانية صواريخ فوق بيلغورود.

