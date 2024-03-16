وورلد سنترال كيتشن: حمولة السفينة "أوبن آرمز" أفرغت بالكامل في غزة

أفرغت حمولة السفينة "أوبن آرمز" وهي الأولى التي تصل غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص بالكامل الجمعة، وفق ما أكدت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) السبت.



وقالت المنظمة الخيرية في بيان "أفرغت حمولة السفينة بالكامل ويجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة".

