المتحدث باسم الأمم المتحدة : عواقب العملية البرية الإسرائيلية في الجنوب ستكون كارثية

اعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن الازمة في غزة والحديث عن قرب الهجوم على رفح، إن عواقب العملية البرية الإسرائيلية في الجنوب ستكون كارثية على شعب غزة، وعلى الفلسطينيين، وستكون كارثية على الوضع الإنساني.