اجتماع بين قيادات من حركة حماس والحوثيين

أفادت مصادر فلسطينية وكالة فرانس برس مساء الجمعة أنّ اجتماعاً نادراً عُقد الأسبوع الماضي بين قيادات من حركة حماس والحوثيين اليمنيين لمناقشة "آليات تنسيق أعمال المقاومة" ضدّ إسرائيل.



وقال أحد هذه المصادر طالباً عدم نشر اسمه إنّ "اجتماعاً مهمّاً عُقد الأسبوع الماضي شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع حركة أنصار الله اليمنية".



وأضاف أنّه خلال هذا الاجتماع "تمّت مناقشة آليات التنسيق بين هذه الفصائل بشأن أعمال المقاومة في المرحلة المقبلة".



وبحسب مصدر ثانٍ طلب بدوره عدم نشر اسمه فإنّ "حركة أنصار الله أكّدت خلال اللقاء أنّها ستواصل عملياتها في البحر الاحمر ضدّ السفن المتّجهة لدولة العدو (إسرائيل)، لإسناد المقاومة الفلسطينية".



وأضاف المصدر أنّ الاجتماع ناقش أيضاً "تكاملية دور أنصار الله مع الفصائل الفلسطينية، خصوصاً مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح".

