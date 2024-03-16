إيران وأميركا عقدتا محادثات سرية

بحسب صحيفة فايننشال تايمز، فإن ملف التهديد المتصاعد الذي يشكله الحوثيون على عمليات الشحن في البحر الأحمر، والهجمات على القواعد الأميركية في العراق حضرا على طاولة محادثات سرية وغير مباشرة أجرتها إيران والولايات المتحدة الأميركية، في العاصمة العمّانية مسقط.



ونقل العمانيون الرسائل بين الوفدين: الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية علي باقري قآني، والأميركي برئاسة كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الذين جلسا في غرف منفصلة.



يُذكر أنها المرة الأولى التي يعقد فيها مسؤولون إيرانيون وأميركيون مفاوضات، وإن كانت غير مباشرة، منذ ما يقرب ثمانية أشهر.