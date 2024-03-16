استئناف رئيس الموساد محادثات وقف إطلاق النار في غزة

كشف مصدر لرويترز أنه من المتوقع أن يستأنف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في الدوحة غدا الأحد.



ولفت المصدر إلى أن المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق بقية الرهائن الإسرائيليين إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة.