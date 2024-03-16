حريق هائل في أحد استوديوهات التصوير السينمائي بمصر (فيديو)

في القاهرة، التهمت النيران استديو مصر في منطقة الهرم والذي يعود الى اكثر من 80 عاماً في تاريخ السنما المصرية وهو أحد أهم وأعرق استوديوهات السينما في مصر.



وتسببت النيران في احتراق 6 عقارات مجاورة للاستديو تضم أكثر من 30 شقة سكنية من دون وقوع اصابات.



وامتدت عمليات الإطفاء لنحو 8 ساعات متواصلة، لمنع امتداد النيران.



وكان أهالي المنطقة قد أفادوا بأن سبب الحريق هو تصوير مشهد انفجار ضمن مشاهد المسلسل.