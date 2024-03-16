هجوم إلكتروني ضد خدمات حزب روسيا المتحدة الحاكم الإلكترونية

في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية الروسية، أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم أنه واجه هجوما إلكترونيا واسع النطاق ضد كل خدماته الإلكترونية.وميدانياً، يواصل الروس الادلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تُمدّد حكم فلاديمير بوتين ست سنوات أخرى.ويحق لأكثر من 114 مليون روسي التصويت، بما في ذلك في ما تسميه موسكو بالأراضي الجديدة.