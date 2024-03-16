التلغراف البريطانية: إيران تستخدم الموانئ الأوروبية لتوفير غطاء لشُحنات الأسلحة لحزب الله

كشفت صحيفة التلغراف البريطانية أن إيران تستخدم الموانئ الأوروبية لتوفير غطاءٍ لشُحنات الأسلحة إلى حزب الله.



وبحسب الصحيفة، فقد تلّقى حزب الله صواريخ وقنابل على متن السفن التي كانت ترسو في موانئ في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وانتقلت الى ميناء اللاذقية السوري لتعود الى اوروبا في محاولة لإخفاء الغرض من الرحلات.