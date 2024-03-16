سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من قبرص إلى غزة

أعلن المتحدث باسم الخارجية القبرصية تيودوروس غوتسيس أن سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من ميناء لارنكا الى قطاع غزة عبر الممر البحري الذي سلكته سفينة أولى قامت بإفراغ حمولتها وأبحرت عائدة الى الجزيرة.



وأكد للإذاعة الرسمية أن السفينة الثانية التي تحمل اسم "جينيفر" تستعد للإبحار الى القطاع الفلسطيني "اليوم السبت أو غدا" من ميناء مدينة لارنكا.



ولفت إلى أن "مسؤولين من الدول المشاركة في المبادرة القبرصية سيجتمعون الخميس المقبل للبحث في الخطوات التالية لزيادة الكميات والرحلات إلى غزة".