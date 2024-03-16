البحرية الهندية تحرر السفينة إم.في روين وتحتجز 35 قرصانًا

أعلن أحمد ياسين صالح وزير الموانىء والنقل البحري في ولاية بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي لرويترز اليوم السبت أن البحرية الهندية حررت السفينة المخطوفة إم في روين واحتجزت 35 قرصانًا.وقال صالح لرويترز: "نفذت البحرية الهندية بنجاح العملية المستمرة منذ الليلة الماضية. ألقت البحرية القبض على 35 قرصانًا وحررت السفينة إم في روين وطاقمها بخير".