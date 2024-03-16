الشرطة تحاصر مشتبهًا به في واقعتي إطلاق نار أسفرتا عن ثلاثة قتلى في شمال شرق الولايات المتحدة

قتل ثلاثة أشخاص في واقعتي إطلاق نار في ضواحي فيلادلفيا صباح السبت وقد فر المشتبه وهو متحصن في منزل في ترينتون في ولاية نيوجيرزي، وفق ما أفادت الشرطة وسلطات محلية.



وقالت الشرطة إنها تعرفت على المشتبه به ويدعى أندريه غوردون ويعتقد أنه مشرد، وقد سرق سيارة ثم قتل شخصين في منزل في مدينة فولز تاونشيب في منطقة ليفيتاون في ولاية بنسلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة.



والقتيلان هما زوج والدته البالغ 52 عامًا وشقيقته البالغة 13 عامًا.

