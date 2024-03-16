باريس تدعو إلى إجراء إنتخابات "سريعة" في هايتي

ذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية السبت أن باريس تؤيد تشكيل مجلس رئاسي انتقالي في هايتي وتدعو إلى إجراء انتخابات "سريعة".



ويحظى تشكيل مجلس رئاسي انتقالي بدعم من مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) والأمم المتحدة والولايات المتحدة، في إطار اتفاق لإنهاء الأزمة تم التوصل إليه الاثنين ودفع رئيس الوزراء أرييل هنري إلى الاستقالة.



وحذرت الدبلوماسية الفرنسية من أن "هذا الاتفاق لن يكون سهل التنفيذ، لكن يجب دعمه لأنه يمثل بالنسبة الى هايتي فرصة تاريخية لإخراج البلاد من المأزق بصيغة جامعة تشمل معظم القوى السياسية"، بحسب هذه المصادر.



وأوضحت المصادر أنه "يمكننا أن ندعم ولكن لا يمكننا أن نقرر نيابة عن الهايتيين. نأمل أن ينظم الشعب الهايتي الانتخابات بسرعة".