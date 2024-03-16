مادورو يقبل ترشيح حزبه ويعلن خوض الإنتخابات سعيًا لولاية ثالثة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت أنه سيسعى لولاية ثالثة في انتخابات الثامن والعشرين من تموز التي أقصيت منها منافسته الرئيسية الأوفر حظًا وفق استطلاعات الرأي.



وقال مادورو البالغ 61 عامًا: "سنمضي إلى انتصار جديد وذلك لدى قبوله قرار حزبه ترشيحه رسميا للاستحقاق"، علمًا بأنه يتولى الرئاسة منذ 11 عامًا طغت عليها عقوبات وانهيار اقتصادي واتهامات بممارسة قمع واسع النطاق.



ولم تنافس أي شخصية في الحزب الحاكم منذ 25 عامًا مادورو على بطاقة الترشح.



ويقدم مادورو نفسه على أنه الوريث السياسي للراحل هوغو تشافيز، الرئيس السابق ومؤسس الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد الحاكم.



وقال الرئيس المنتهية ولايته: "أنا هنا من أجل الناس، لذا أنا أقبل اليوم في 16 آذار من هذا العام 2024 ترشيحي لانتخابات 28 تموز الرئاسية".