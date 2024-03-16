سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من قبرص إلى غزة

أعلن مسؤول قبرصي السبت أن سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من ميناء لارنكا الى قطاع غزة عبر الممر البحري الذي سلكته سفينة أولى قامت بإفراغ حمولتها وأبحرت عائدة الى الجزيرة.وقال المتحدث باسم الخارجية القبرصية تيودوروس غوتسيس للإذاعة الرسمية إن السفينة الثانية التي تحمل اسم "جينيفر" تستعد للإبحار الى القطاع الفلسطيني السبت أو الأحد من ميناء مدينة لارنكا.وأضاف أن "مسؤولين من الدول المشاركة في المبادرة القبرصية سيجتمعون الخميس المقبل للبحث في الخطوات التالية لزيادة الكميات والرحلات إلى غزة".