بحرية تايوان تنظم جولة للزوار على متن سفن حربية ستجول على دول حليفة في المحيط الهادىء

إستعرض مشاة البحرية التايوانية مهاراتهم القتالية السبت في ميناء في شمال الجزيرة، في حفل سمح خلاله للعامة بالصعود على متن ثلاث سفن حربية قبل انطلاقها في جولة "صداقة" في المحيط الهادىء.وتقيم الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي علاقات دبلوماسية مع 12 دولة فقط حول العالم، ثلاث منها في المحيط الهادىء هي توفالو وجمهورية بالاو وجزر مارشال.والسفن الحربية الثلاث تشكل ما يعرف بـ"أسطول دونمو غودويل" وستبحر في المحيط الهادىء حيث سترسو في موانىء عدة يستعرض فيها الجنود مهاراتهم.