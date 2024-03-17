ماكرون: سيُطلب من روسيا الالتزام بوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيُطلب من روسيا الالتزام بوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس.



وقال ماكرون، في مقابلة، "نطالب بوقف إطلاق النار خلال دورة الألعاب الأولمبية. يتعين على الروس أن يفعلوا ذلك".

وهذا ما كان يحدث دائما".



وشدد ماكرون على أنه "سوف يتم طلب ذلك".



واوضح الرئيس الفرنسي أن "قاعدة الدولة المضيفة هي التحرك بما يتماشى مع الحركة الأولمبية"، مؤكدا أن "هذه رسالة سلام. وسنتبع أيضا قرار اللجنة الأولمبية".