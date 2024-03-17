الجيش الروسي يسقط 35 مسيّرة أوكرانية في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 35 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الأخير.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية "رصدت ودمرت" 35 طائرة من دون طيار في ثماني مناطق مختلفة بينها أربع فوق موسكو.