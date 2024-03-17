ترامب: الانتخابات الرئاسية ستشكل تحولا في التاريخ الأميركي

وصف الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشّح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، انتخابات الرئاسة الأميركيّة المقرّرة في تشرين الثاني بأنّها ستكون نقطة تحوّل في تاريخ البلاد.



وتحدّث ترامب عن "مجزرة" في حقّ الاقتصاد الأميركي في حال لم يُنتخَب في نهاية هذا الاقتراع الذي سيتواجه فيه مع الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.



وفي السياق، شدد على أنّ "الخامس من تشرين الثاني سيكون اليوم الأهمّ في تاريخ بلدنا".



ووصف فوزه في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري بأنّه "أسرع انتصار يتمّ تحقيقه على الإطلاق"، مشيرا إلى أنّ هذا يعني أنّه سيتوجّب عليه الانتظار أكثر من سبعة أشهر قبل أن يتواجه مجدّدا مع بايدن في مشهد يُذكّر بانتخابات العام 2020.



وقال ترامب: "يبدو ذلك وكأنّه زمن طويل عندما يكون لديكم أشخاص غير أكفاء يديرون البلاد ويقودونها نحو السقوط".



وانتقد ترامب ما قال إنها خطط صينية لتركيب سيارات في المكسيك وبيعها للأميركيين، قائلا "لن يتمكنوا من بيع تلك السيارات إذا تم انتخابي. إذا لم يتم انتخابي... سيشكل ذلك مجزرة بحق البلاد، وهذا أقل ما في الأمر. لن يبيعوا تلك السيارات".

