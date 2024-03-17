واقعة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن... هل من إصابات؟

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن.



وأوضحت الهيئة أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن انفجار قرب السفينة.



وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن تعرض السفينة لأضرار، مؤكدة أن أنباء وردت بأن الطاقم لم يتعرض لأذى.