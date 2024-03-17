الجيش الأميركي: دمّرنا 5 زوارق مسيرة وطائرة مسيرة واحدة أطلقها الحوثيون في اليمن

دمّر الجيش الأميركي 5 زوارق مسيرة وطائرة مسيرة واحدة أطلقها الحوثيون في اليمن السبت، في حين سقطت مسيرة أخرى في البحر الأحمر.



واشارت القيادة المركزية الأميركية في بيان إلى أنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات من السفن في محيط الواقعة.