إصابة جندي سوري في هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية السورية

ذكر الجيش السوري أن صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة باتجاه سوريا أسفرت عن إصابة جندي سوري.



وأوضح مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 00:42 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية".



وأكد المصدر أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، لافتا إلى أن "العدوان أسفر عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

