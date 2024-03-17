قوات أوكرانية تهاجم مركز تصويت في منطقة زابوريجيا

أعلن المسؤول المحلي الذي عينته روسيا فلاديمير روجوف أم طائرتين مسيرتين أوكرانيتين هاجمتا مركز تصويت في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.



وأشار على تطبيق تيليغرام إلى أن الهجوم تسبب في اشتعال النار في المبنى، لكن لم يسفر عن إصابات.