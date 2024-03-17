21 قتيلا في حادث سير في أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 21 شخصاً حتفهم وأصيب 11 آخرون بجروح في جنوب أفغانستان، في حادث تصادم بين شاحنة صهريج وحافلة ودراجة نارية أدى إلى اشتعال النيران في هذه المركبات، حسبما أعلنت سلطات ولاية هلمند الإقليمية.



وأشار المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند محمد قاسم رياض، إلى أنه "في وقت مبكر من الصباح، قُتل 21 شخصاً وأصيب 11 آخرون في حادث سير بين حافلة وشاحنة صهريج ودراجة نارية على طريق" في ولاية هلمند.