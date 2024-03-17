اختطاف روسية في شمال شرق المكسيك

أبلغت السفارة الروسية في مكسيكو نقلا عن معلومات اوردتها وسائل إعلام محلية عن اختطاف إحدى رعاياها خلال سفرها في شمال شرق المكسيك.



وبالاستناد إلى المعلومات المتوافرة لديها، اشارت السفارة إلى أن المرأة كانت في رحلة بالسيارة بين مونتيري في ولاية نويفو ليون ومدينة رينوسا في ولاية تاماوليباس الحدودية مع الولايات المتحدة "برفقة معارف مكسيكيين".



وقالت على موقع إكس إن "السفارة الروسية في المكسيك على اتصال بالشرطة المحلية وزوج المرأة الروسية المختطفة".



تاماوليباس هي إحدى الولايات المكسيكية الأكثر عرضة لأعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة. وفي آذار 2023، لقي مواطنان أميركيان حتفهما بعد اختطافهما.



وهذه الولاية هي أيضاً نقطة عبور مهمة للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة.