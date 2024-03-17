المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا لمصر قدره 7.4 مليار يورو

اعلن مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا لمصر قدره 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027 بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون سيعلن في القاهرة اليوم الأحد.



وأضاف المسؤول أن التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600مليون يورو.



وذكر أن تمويلا طارئا قدره مليار دولار من ضمن المساعدات المالية سيصرف في 2024.