وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن تحقيق النصر من دون الدخول إلى رفح

شدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أنه لا يمكن تحقيق النصر من دون الدخول إلى رفح وتنفيذ عملية برية هناك.



واشار إلى انهم "مستعدون لدفع ثمن مقابل استعادة الأسرى في غزة لكنهم غير مستعدين لوقف الحرب".



وأكد كاتس أن استعادة الأسرى على رأس سلم أولويات الوزارة.