نتنياهو: حلفاء إسرائيل "ذاكرتهم ضعيفة"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حلفاء إسرائيل "ذاكرتهم ضعيفة" فيما يتعلق بهجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول.



واكد، في مستهل اجتماع للحكومة، أن إسرائيل ستواصل هجومها على قطاع غزة رغم الضغوط الدولية المتزايدة.



وقال نتنياهو: "إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول: هل ذاكرتكم ضعيفة إلى هذا الحد؟ بهذه السرعة نسيتم يوم السابع من أكتوبر، أسوأ مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟".



وسأل "بهذه السرعة أنتم مستعدون لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها ضد وحوش حماس؟"



وأكد نتنياهو مجددا أن إسرائيل ستواصل هجومها على قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح، بينما ستقوم بإجلاء المدنيين من مناطق

القتال.