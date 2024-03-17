اليوم الأخير من الانتخابات...هل ستجدد ولاية بوتين؟

يواصل الناخبون الروس الادلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من انتخابات يبدو انها ستجدد ولاية الرئيس فلاديمير بوتين.ويتوقع صدور التقديرات الأولى ونتائج استطلاع رأي الناخبين أجراه معهد حكومي، بُعيد إغلاق آخر مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش في منطقة كالينينغراد.غير أنّ النتيجة تبدو محسومة لصالح بوتين الذي ينافسه ثلاثة مرشحين غير بارزين.