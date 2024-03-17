قتيل و11 جريحا في ضربات طاولت منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا

قتل شخص وأصيب 11 آخرون الاحد في ضربات جديدة طاولت منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا والتي سبق ان استهدفت بهجمات عدة، وفق ما أفاد الحاكم المحلي.



وكتب فياتشيسلاف غلادكوف على "تلغرام" إن "رجلا كان موجودا في موقف سيارات قتل"، مضيفا أن "11 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة"، وذلك بعدما اعلن صباحا مقتل فتاة في سلسلة أولى من الضربات.