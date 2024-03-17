نتانياهو يندد بدعوة عضو في مجلس الشيوخ الأميركي الى انتخابات في إسرائيل

ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بدعوة زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي الى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، واصفا هذا الأمر بأنه "ليس في محله على الاطلاق".



وقال نتانياهو في مقابلة مع شبكة سي ان ان: "لسنا جمهورية موز". وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اشاد الجمعة بخطاب تشاك شومر الخميس والذي اعتبر فيه أن نتانياهو "عائق امام السلام".