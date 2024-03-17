توقيف شخص ألقى عبوتين حارقتين على السفارة الروسية في مولدافيا

أوقفت الشرطة المولدافية رجلاً يشتبه في أنه ألقى عبوتين حارقتين على السفارة الروسية في كيشيناو حيث يجري التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.



وقالت الشرطة في بيان: "ألقى رجل عبوتان لمواد قابلة للاشتعال فوق سياج السفارة الروسية في كيشيناو". ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.



وأكدت وسائل اعلام في مولدافيا المتاخمة لأوكرانيا، استهداف السفارة بزجاجات مولوتوف.



واوضحت الشرطة أن مواطنا مولدافيا يبلغ 54 عاما، قال إنه يحمل الجنسية الروسية أيضا، "تم توقيفه على الفور" وهو محتجز للتحقيق معه.



وأضافت: "لقد برر تصرفه بعدم الرضى التام عن تصرفات السلطات الروسية"، مؤكدة استمرار التحقيق.