مسيّرة مفخخة مصدرها أوكرانيا أصابت قاعدة عسكرية في ترانسديسنتريا بمولدافيا

أكدت السلطات في ترانسديسنتريا، المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا، أن طائرة مسيرة مفخخة، أرسلت من أوكرانيا المجاورة، أصابت قاعدة عسكرية في عاصمة المنطقة.



وقالت وزارة أمن الدولة في المنطقة الانفصالية كما نقلت عنها وسائل الأعلام الروسية والمحلية إن "انفجارا تسبب بحريق في قاعدة عسكرية في تيراسبول. الخلاصات الأولية أظهرت أن الانفجار نتج من هجوم بمسيرة انتحارية"، لافتة الى أن المسيرة أتت من منطقة أوديسا الأوكرانية.