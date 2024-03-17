رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تواجه مجاعة... ومن المهم التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار

رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تواجه المجاعة ولا يمكننا قبول ذلك

رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم، أن غزة تواجه مجاعة وهو أمر لا يمكن قبوله، داعية إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار.



وقالت للصحفيين عقب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة: "غزة تواجه المجاعة ولا يمكننا قبول ذلك".



وأضافت: "من المهم التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار الآن، بما يؤدي إلى تحرير الرهائن والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".