نتنياهو: إسرائيل لن تترك الفلسطينيين محاصرين في رفح

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تترك المدنيين المحاصرين في رفح عندما تبدأ هجومها المتوقع منذ فترة طويلة على المدينة الواقعة في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.



وقال نتنياهو في خلال تصريح صحفي في القدس مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "لن نفعل هذه العملية بينما نبقي السكان محاصرين في أماكنهم. في الواقع، سنفعل العكس تماما سنمكنهم من المغادرة".