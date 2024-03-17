المستشار الألماني: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي والفلسطينيون يتضورون جوعا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم، أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضرورة تقديم مساعدات إنسانية شاملة لسكان قطاع غزة.



وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في القدس: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الفلسطينيين وهم يواجهون خطر الموت جوعا. هذا ليس نحن. وهذا ليس ما ندافع عنه".