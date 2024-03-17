الحكومة الإسرائيلية تقرّر تخصيص يوم وطني لإحياء ذكرى هجوم 7 تشرين الأول

قرّرت الحكومة الإسرائيلية تخصيص يوم وطني لإحياء ذكرى هجوم السابع من تشرين الأول الذي شنّته حركة حماس وأطلق شرارة الحرب الدائرة في غزة، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.



وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت بالإجماع على اليوم الوطني الذي سيشمل احتفالين رسميين لإحياء ذكرى "الكارثة".



وفي أحد الاحتفالين سيكرّم الجنود الذين سقطوا في الحرب، بينما سيكرّم في الآخر "المدنيون الذين قتلوا".

