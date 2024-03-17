نتنياهو: لن نقبل باتفاق في شأن غزة يضعف إسرائيل

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن أي اتفاق سلام في غزة يضعف إسرائيل ويجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة جيران عدائيين لن يكون مقبولا.



وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القدس إن أي اتفاق سلام محتمل يضعف إسرائيل ويجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها سيكون خطوة إلى الوراء وليس إلى الأمام على مسار السلام"، مجدّدا التأكيد على وجوب أن تكون "المسؤوليات الأمنية" في غزة بيد إسرائيل.