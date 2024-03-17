كييف تصف الهجوم على قاعدة عسكرية في ترانسديسنتريا بأنه "استفزاز" روسي

وصفت السلطات الأوكرانية اليوم، هجومًا بطائرة مسيّرة مفخّخة استهدف قاعدة عسكرية في منطقة ترانسديسنتريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا، بأنه "استفزاز" روسي، بينما لفتت السلطات المحلية الى أن المسيرة أتت من أوكرانيا المجاورة.



وقال مجلس الأمن الأوكراني في بيان إن "روسيا قامت باستفزاز في ترانسديسنتريا عبر هجوم بمسيّرة انتحارية ضد وحدة عسكرية"، متهماً موسكو بالرغبة في "تصعيد" الوضع في المنطقة.